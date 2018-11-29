شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي: سعيدة بعودتى للتصنيف الأول وفخورة بتكريم الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، على فخرها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب سيدات الإسكواش والذي جاء صباح اليوم، بعد تتويج المنتخب ببطولة العالم في الصين.

وقالت الوليلي في تصريحات خاصة لليوم السابع: "فخورة بتكريم الرئيس لينا اليوم، تكريمه للرياضيين يعد الثاني في نفس العام ويعد انعكاس لنجاح الاسكواش المصري والرياضة النسائية بالأخص.

أضافت المصنفة الأولى عالميا: "سعيدة برجوعي للتصنيف الاول، ولكني بدأت الموسم بالتركيز علي بذل أقصي جهدي في جميع البطولات للوصول للنهائيات وحصد أكثر عدد ممكن من البطولات، لذلك اتمني ان احافظ علي هذا الهدف في الفترة المقبلة بغض النظر عن التصنيف.

واستعادت رنيم الوليلي صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش على حساب كمواطنتها نور الشربيني، بعد وصول الوليلي للدور النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة والتي حصلت الوليلي على وصافتها، فيما ودعت نور الشربيني هونج كونج من الدور ربع النهائي .