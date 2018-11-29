شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29 نوفمبر الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها تكريم الرئيس السيسى لمنتخبى الاسكواش وكرة القدم النسائية الموحدة للأوليمبياد الخاص، بالإضافة إلى تأكد غياب صلاح محسن لاعب الأهلى شهراً ونصف عن الملاعب.

نشرت فايزة حيدر، كابتن منتخب كرة القدم النسائية، صورا من تكريم الرئيس السيسى لمنتخب الكرة النسائية، ومنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، وجاء التكريم بعد حصول المنتخب على برونزية بطولة العالم بشيكاغو 2018.

تقدم نادى الزمالك بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد لاعبه السابق أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز الحالى.

وتضمنت شكوى الزمالك ضد الشناوى حصوله على مقدم عقد بلغ 8 ملايين جنيه، قبل بيعه لنادى بيراميدز، إلا أن اللاعب رفض رد المبلغ.

أثبتت الأشعة التى أجراها صلاح محسن، مهاجم الأهلي، إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الثانية، بعد إصابته فى مواجهة المقاولون العرب.

وتأكد غياب صلاح محسن عن تدريبات ومباريات الأهلي لمدة لن تقل عن شهر ونصف.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عدم صحة ما تردد حول وصول خطاب من الفيفا يفيد بخصم 6 نقاط من الزمالك بسبب تقاعسه عن سداد مستحقات الغانى أجوجو لاعب الفريق السابق.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة لم يتلق أى خطاب رسمى بهذا المعنى، مشدداً على أن الخطاب الذى تم تداوله مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعى "مضروب ومزور".

أعربت نور الشربيني، لاعبة الاسكواش والمصنفة الثانية عالمياً، عن سعادتها بعد منح الرئيس السيسي منتخب سيدات الاسكواش وسام الرياضة من الطبقة الأولى صباح اليوم الخميس.

وكتبت نور الشربيني عبر حسابها الشخصى على تويتر: "الحمد الله حصولى منذ قليل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، أنا وفريق منتخب مصر لسيدات الاسكواش.. شكرا مصر".

‎يترقب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عقد جلسة مع مسئولى النادى الأسبوع المقبل عقب خوض مباراة الاتحاد السكندرى فى إياب دور 16 للبطولة العربية لمناقشة ملف الصفقات الجديدة بالميركاتو الشتوى المقبل.

وتشهد جلسة جروس مع مسئولى الزمالك حسم احتياجات المدير الفنى خلال الموسم الحالى وتحديد أسماء اللاعبين الجدد لضمهم فى فترة الانتقالات الشتوية أملأ فى مواصلة مسيرة الانتصارات وحصد الألقاب.

برأ اتحاد الكرة أحمد سامى، المدير الفنى لفريق النجوم، من اتهامات تعمد الاعتداء على البرازيلى كينو مهاجم فريق بيراميدز، عقب مباراة أمس بالدورى، والتى انتهت بفوز بيراميدز 2-0.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم التواصل مع عدد كبير من المسئولين داخل ملعب المباراة، وتم التأكد من أن الأمر بسيط ويتمثل فى وجود "لوح زجاجى" مكسور فى الباب الذى كان يمر منه أحمد سامى، وحاول المدير الفنى فتح الباب بصعوبة من خلال ركله بالقدم، ليتطاير الزجاج ويصيب كينو بالخطأ، موضحاً أن المدير الفنى للنجوم تعرض أيضاً للإصابة وتغيب عن المؤتمر الصحفى بعد المباراة لهذا السبب