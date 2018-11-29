شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: لاعبو الزمالك على قلب "رجل واحد" .. وهدفنا لقب البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود علاء مدافع الزمالك علي صعوبه مواجهة الاتحاد السكندري لأنها ستكون أمام فريق قوي وتوقع أن تكون أيضا حماسية للغاية بسبب نتيجة مباراة الذهاب.

وأضاف علاء – خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة – أن الزمالك يسعي للفوز بلقاء العودة والصعود للدور ربع النهائي، حيث انهينا شوط الذهاب ولدينا شوط آخر غدا وهو فى غاية الأهمية.

وأوضح مدافع الزمالك أن جميع اللاعبين علي قدر المسئولية ومستعدون ويركزون في اللقاء والجميع علي قلب رجل واحد .. وههدفنا الفوز والصعود لمواصلة مشوار البطولة واسعاد الجماهير البيضاء.

كان الزمالك قد فاز على الاتحاد بهدف كاسونجو فى لقاء الذهاب باستاد برج العرب.