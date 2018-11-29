شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: غيابات الزمالك أمام الاتحاد مؤثرة.. وأتمنى حضور الجماهير بكثافة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك، أن الغيابات التى يعانى منها فريقه فى مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، ستكون مؤثرة للغاية، موضحا أنه يأمل فى تعويض هذه الغيابات لاسيما وأن الجميع يؤدى واجبه على أكمل وجه.

ويفتقد الزمالك أمام الاتحاد كل من طارق حامد ومحمود حمدى الونش.

وقال جروس فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الغد، إن سبب مشاركة عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر هو تألقه في التدريبات وامتلاكه مهارات كبيرة ورغبة عبد الله نفسه فى أن يتحسن ويقدم مستوي أفضل بشكل دائم.

تابع:" كل المباريات نخوضها على المكسب فقط، والمشاركة في أكثر من بطولة أمر إيجابى وهدفي الوحيد إسعاد الجماهير"، مضيفا:" أتمنى حضور الجماهير فى المباراة غدا ويكون لديهم روح إيجابية لتؤثر على اللاعبين وتمنحهم القدرة على الفوز".