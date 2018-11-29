خطوة واحدة تفصل الأهلي عن أولى صفقات الميركاتو الشتوى

عمرو الحلوانى
يعقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، اجتماعا خاصا مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من أجل حسم موقف محمود وحيد من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
واقترب وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن أبدى رغبته في التواجد مع الفريق الأحمر بعد تلقيه عرضا رسميا فى الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار مجلس المقاصة على عقد جلسة عاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة مع طلعت يوسف المدير الفنى من أجل حسم أمر اللاعب بشكل...
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