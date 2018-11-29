رياضة | التصنيف الشهري للفيفا: المنتخب التونسي يتراجع إفريقيا و عالميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصنيف الشهري للفيفا: المنتخب التونسي يتراجع إفريقيا و عالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، التصنيف الشهري للمنتخبات. واحتل المنتخب التونسي لكرة القدم المرتبة 26 عالميا برصيد 1493 نقطة. منتخب 'نسور قرطاج' تراجع بـ4 مراكز في الترتيب العالمي، و فقد صدارة الترتيب القاري لفائدة منتخب السينغال الذي تقدم بمركزين ليصبح في المرتبة 23 عالميا، بينما احتل المنتخب المغربي المركز الثالث قاريا والـ40 عالميا. ويشار إلى أن تراجع منتخب تونس في التصنيف الشهري للفيفا، يأتي إثر الهزيمة الأخيرة أمام المنتخب المصري في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، و كذلك بعد الخسارة بالمباراة الودية التي جمعته بالمغرب.

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