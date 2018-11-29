رياضة | حسين الشحات يسجل هدفا رائعا في شباك الفجيرة بالدوري الإماراتي (فيديو)

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نجح الدولي المصري حسين الشحات صانع ألعاب العين الإماراتي، في تسجيل الهدف الثانى لفريقه فى شباك دبا الفجيرة، بالمباراة التى تجمعهما حالياً ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الإماراتى. وكان ماركوس بيرج مهاجم منتخب السويد افتتح التسجيل لنادى العين فى الدقيقة 15، قبل أن يتمكن حسين الشحات من إضافة الهدف الثانى للفريق العيناوى فى الدقيقة 19 من مجهود فردى رائع.

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