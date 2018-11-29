رياضة | تعرف على أخر تطورات صفقة الأهلي المنتظرة

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كشف مصدر مقرب من الدولي المصري على غزال لاعب فانكوفر الكندى السابق ومنتخب مصر، حقيقة توقيعه للنادى الأهلي.

وأوضح المصدر، أنه بالفعل هناك مفاوضات من جانب الأهلى، ولكن غزال لم يوقع، أو يحصل على مقدم تعاقد حتى هذه اللحظة كما يتردد.

وأضاف: "على غزال ينتظر عرض أوروبى جديد خلال الفترة المقبلة، وفى حال عدم توافره سوف يفكر فى العودة إلى مصر".

وكان علي غزال قد انضم للمنتخب المصري، عقب تولي المكسيكى خافيير أجيرى المهمة الفنية للفراعنة ويقدم مستوى مميز.