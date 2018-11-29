رياضة | عاجل.. الأهلي يهاجم اتحاد اليد في بيان ناري بسبب أزمة الجماهير "مستند"

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانا صحفيا اليوم، للرد على أزمة حضور الجماهير مباراة فريق اليد بين المادر الأحمر وسموحة.

وجاء نص البيان كالتالي:



"واصل اتحاد كرة اليد تحريضه لجماهير الأهلي ضد ناديها مدعيا أن النادي هو صاحب قرار منع الجماهير من حضور مباريات دوري اليد، على الرغم من أن الاتحاد هو من قام بإرسال خطاب للأهلي يؤكد فيه السماح لحاملي بطاقة عضوية النادي والاتحاد فقط بحضور المباريات، ومن ثم فإن قرار المنع لم يكن من جانب النادي الذي يرغب دائما في تواجد جماهيره في المدرجات وفي كافة الألعاب؛ انطلاقا من كونها الداعم والمساند الأول للنادي ولفرقه الرياضية عبر تاريخه الطويل".

وأضاف البيان:"اتحاد كرة اليد ناقض نفسه عبر محادثة منسوبة للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» والتي تم تدوالها عبر صفحات السوشيال ميديا بالتأكيد على أنه يسمح بحضور الجماهير لمباريات دوري كرة اليد، والنادي هو من يرفض حضور الجماهير، في تناقض واضح وغريب وليس له أي مبرر سوى تحريض الجماهير ضد ناديها".

من جانبه قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أن الأهلي يتمنى حضور جماهيره في كل المدرجات والصالات، خاصة أن هذه الجماهير الوفية تكون دائمًا بمثابة الحافز القوي للاعبين؛ لتقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن النادي تلقى من قبل خطابًا من اتحاد كرة اليد يفيد السماح لـ "حاملي بطاقة العضوية في النادي والاتحاد فقط بحضور المباريات ".

وأكد مرجان تقديره الكامل لجماهير الأهلي ورغبتها في مساندة كل فرق النادي في جميع اللعبات، لكن لم يكن أمام إدارة الأهلي سوى الالتزام بما جاء في خطاب اتحاد كرة اليد والذي لم يسمح للجماهير بحضور المباريات.