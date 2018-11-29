رياضة | اتحاد اليد يوضح موقف دخول الجماهير في مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد اليد يوضح موقف دخول الجماهير في مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعيد عبدالمنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، أن الاتحاد أرسل خطابا للأندية في بداية الموسم، حدد خلاله أن المسموح لهم بالتواجد في المباريات هم حاملي بطاقات عضوية الناديين طرفي المباراة، وحاملي بطاقات الاتحاد.

وأوضح عبدالمنعم أن الاتحاد لم يصدر أي تعليمات جديدة بشأن حضور الجماهير لمباريات دوري المحترفين أو الدرجات الأخرى، مؤكدا أن الأمور تسير على ما يرام منذ بداية الموسم.

وأشار إلى أن مبارايات اليوم في دوري المحترفين بما فيها مباراة الأهلي وسموحة على ملعب الأهلي بالجزيرة ينطبق عليها نفس الأمر، حيث يسمح فقط لحاملي بطاقات الناديين وحاملي بطاقات الاتحاد بالحضور.

واختتم عبدالمنعم تصريحه مؤكدا أن النادي الذي يرغب في حضور جماهيره، عليه أن يرسل خطابا للاتحاد مرفقا به موافقة الأمن، وفي تلك الحالة لن يمانع الاتحاد، مشيرا إلى أن النادي صاحب الملعب هو الذي يتحمل مسئولية تنظيم المباراة دون أدنى مسئولية على الاتحاد.