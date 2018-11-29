رياضة | عاجل.. الزمالك يشكو "الشناوي" للجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يشكو "الشناوي" للجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مسئولو نادي الزمالك بشكوى ضد حارس الفريق السابق أحمد الشناوي وحارس بيراميدز الحالي، للاتحاد المصري لكرة القدم، لمطالبة أحمد الشناوى برد 8 ملايين جنيه.

وطالب نادى الزمالك، أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز، برد الأموال التى حصل عليها، قيمة مقدم عقده قبل رحيله إلى صفوف فريقه الحالى.

وشهدت الفترة الماضية تمسك الشناوى بالأموال التى حصل من الزمالك، بحجة وجود مستحقات مالية، متأخرة له لدى القلعة البيضاء، ومن المقرر أن تتضح خلال الأيام المقبلة مصير هذه الأموال.