كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس مكافأة حسين ياسر المحمدي بعد تنازله عن مستحقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو الزمالك اسناد منصب إداري لحسين ياسر المحمدي لاعب الفريق السابق بعد انتهاء ملف مستحقاته المالية المتأخرة مع النادي والحصول على مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه وتنازله عما يزيد عن ٣ مليون جنيه. ويفكر مسئولو الزمالك في تواجده بأحد المناصب في قطاع الناشئين والاستفادة من خبراته الاحترافية ونقلها إلى قطاع الناشئين بالنادي.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الزمالك يدرس مكافأة حسين ياسر المحمدي بعد تنازله عن مستحقاته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .