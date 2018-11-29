رياضة | الشباب في مهمة صعبة أمام الاتفاق اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب في مهمة صعبة أمام الاتفاق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الشباب، نظيره نادي الاتفاق، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء اليوم الخميس، والتي ستقام على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، ضمن افتتاح الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى لاعبي الشباب، في تخطي الهزيمة التي لحقت به أمام النصر، بهدف نظيف، ومواصلة التقدم نحو لقب البطولة.