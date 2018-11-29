النجم الإيطالي جيانلوكا فيالي ينتصر على السرطان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أكد النجم الإيطالي جيانلوكا فيالي، مهاجم فريق يوفنتوس السابق، أنه أصبح على ما يرام، وذلك بعد معركة سرية شرسة لمدة عام مع السرطان ، مشيرا إلى أن جسده استجاب جيدا للعلاج.
جيانلوكا فيالي البالغ من العمر 54 عاما، قال في تصريحات نقلتها صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية: أنا على ما يرام، صحتي أصبحت جيدة، مر عام وبدأت أستعيد لياقتي، لا أدري حقا كيف ستنتهي هذه المعركة، أتمنى أن تلهم قصتي الناس على اجتياز منعطفات خطيرة في الحياة.
فيالي أضاف خلال حديثه: إن الحياة نسبتها 10 في المئة مما يحدث لنا و90 في المئة المتبقية هي الطريقة التي نتعامل بها مع الأمور، أتمنى أن تساعد قصتي الآخرين على التعامل بطريقة صحيحة مع الأحداث.
نجم الكرة الإيطالية السابق، صنع اسمه في فريق سامبدوريا قبل أن يمضي أربعة أعوام مع فريق يوفنتوس، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا 1996، وانضم بعدها إلى فريق تشيلسي وسجل 48 هدفا في 78 مباراة مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يدربه.
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