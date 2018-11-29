تكريم خاص لفرانشيسكو توتي في الأوليمبكو بعد انضمامه لقاعة مشاهير «الذئاب».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حظى النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة فريق روما وكرة القدم الإيطالية، على تكريم خاص قبل انطلاق مباراة روما أمام فريق ريال مدريد الإسباني، التي أقيمت على ملعب “الأولمبيكو” في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالعاصمة الإيطالية روما.

جماهير فريق روما وإدارة النادي احتفلت بالنجم الكبير توتي لانضمامه لقاعة المشاهير في النادي الإيطالي.

توتي كان قد اعتزل كرة القدم في صيف عام 2017، بعد مسيرة حافلة مع روما والمنتخب الإيطالي، ويعمل حاليا في منصب مدير النادي.

يشار إلى أن فريق ريال مدريد كان قد فاز على فريق روما الملقب بـ”الذئاب” بهدفين مقابل لا شيء، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقاط، متفوقًا على روما صاحب الوصافة، حيث حسم الفريقان تأهلهما للدور ثمن النهائي من المسابقة.

وفي المجموعة ذاتها يحتل فريق سسكا موسكو الروسي المركز الثالث وتبقى مواجهة واحدة له، ويأتي في المركز الأخير فريق فيكتوريا بلزن صاحب المركز الرابع.