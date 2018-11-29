كريستيانو رونالدو يتفوق على سيلينا جوميز على مواقع التواصل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحظى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بمتابعة عالية من محبيه وجماهيره في جميع انحاء العالم، ويتابعون كل ما ينشره اللاعب على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو، نجح في إزاحة النجمة الأمريكية سيلينا جوميز عن عرشها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعد أن كانت أكثر المشاهير متابعة على تلك المنصة الاجتماعية الشهيرة.

نجاح رونالدو في التفوق على سيلينا جاء بعد أعوام احتل فيها المركز الثاني بعد سيلينا في موقع “إنستجرام” لكنه تخطى عدد متابعيها الـ144,308,767 بعدد متابعين يصل إلى 144,309,204.

وعلى الرغم من أن الفارق كان بسيطا بين النجمين لحظة تفوق رونالدو، فإن عدد متابعي الأخير بلغ مؤخرا حوالي 147 مليونا على “إنستجرام”.. وربما جاء نجاح رونالد، بعد قرار سيلينا أخذ فترة من الراحة بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان آخر منشور لها على “إنستجرام” في يوم 24 سبتمبر.

مجلة elle الفرنسية كانت قد نقلت عن سيلينا قولها: قررت أخذ بعض الراحة لتلقي العلاج النفسي، وتخليت عن “إنستجرام”.. لم أعد نشطة على الإنترنت، ولا أملك كلمة المرور الخاصة بحسابي على “إنستغرام”.

النجمة الأمريكية اعتبرت أن “إنستغرام” يعد مكانا مليئا بالزيف بالنسبة لها، مضيفة: أعلم أن لصوتي دورا بارزا جدا، ولكني لا أستهين به أيضا، فأنا حريصة جدا بشأن كل شيء وخاصة حياتي الشخصية، ولا أكترث أن يراني الناس على طبيعتي، فأنا أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها ولا أحاول الاختباء وراء المظاهر.