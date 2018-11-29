فيلم حارس القرن ليف ياشين يفوز بجائزة مهرجان ميلان السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد حارس المرمى الروسي، ليف ياشين، لاعب فريق دينامو موسكو، والمنتخب السوفيتي، هو أفضل حارس مرمى في القرن العشرين.

المكتب الصحفي للاتحاد الدولي للسينما والتلفزيون الرياضيين (FICTS )، أفاد بأن الفيلم الوثائقي عن أسطورة كرة القدم الروسية حارس المرمى، ليف ياشين، فاز بجائزة مهرجان “ميلان” السينمائي الدولي للأفلام الرياضية في فئة “أفلام كرة القدم”.

الفيلم من إخراج المخرجة الروسية، سفيتلانا خارتشيفينا، وعرض للمرة الأولى في 13 يونيو الماضي، قبل افتتاح مونديال كأس العالم 2018 في موسكو بيوم واحد.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يعد ليف ياشين، أفضل حارس مرمى في القرن العشرين، حيث كان لاعبًا ضمن فريق دينامو موسكو وكذلك لعب لصالح المنتخب السوفيتي، وفاز بالميدالية الذهبية لبطولة أوروبا عام 1960، والميدالية الفضية لبطولة أوروبا عام 1964 والميدالية البرونزية لمونديال -1966 في بريطانيا، ولعب 76 مباراة لصالح المنتخب السوفيتي.

ياشين حائز على لقب “الكرة الذهبية”، ليصبح حارس المرمى الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يكرم بهذا اللقب، وتوفي ليف ياشين، 20 مارس عام 1990، في موسكو عن عمر يناهز 61 عاما.

يذكر أن فيلم روسي آخر عن الدورة الأولمبية الشتوية عام 2014 في سوتشي، فاز بجائزة مهرجان ميلان في فئة “الروح الأولمبية”.. بحسب وكالة أنباء “تاس” الروسية.