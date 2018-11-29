رد فعل جنوني لجوزيه مورينيو بدوري الأبطال.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطف البرتغالي جوزيه مورينيو، الدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأنظار من خلال تفاعله الطريف مع هدف مروان فيلايني الحاسم في مرمى يونج بويز، في دوري أبطال أوروبا.

مورينيو، احتفل بطريقة مجنونة، بعد الهدف القاتل الذي سجله فريقه أمام فريق يونج بويز السويسري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، والذي حسم التأهل لـ”الشياطين الحمر” إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

النتيجة كانت التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 91، قبل أن يسجل البلجيكي مروان فيلايني هدفا قاتلا في شباك الضيوف، ليحسم التأهل لفريقه إلى ثمن النهائي، والذي كان سيتأجل إذا لم يسجل هذا الهدف.

الكاميرات رصدت جوزيه مورينيو بعد الهدف وهو يركل صندوق قارورات المياه المتواجد خارج خط التماس، ثم أمسك بالأخر وقام بقذفه على الأرض.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد تأهل إلى دور الـ16 من البطولة بعد الوصول للنقطة 10 بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فالنسيا الثالث صاحب الـ5 نقاط مع تبقي جولة واحدة على دور المجموعات، ويعد الفريق وصيفا ليوفنتوس صاحب الـ12 نقطة والذي فاز على فالنسيا أيضا.