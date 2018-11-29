رياضة | Dollar| سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة

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سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة

سجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 17.89 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.

افتتحت العملة الخضراء مستقرة على متوسطاتها السعرية أمس الأربعاء، وسجل افضل شراء من البنك العقاري المصري العربي بسعر 17.89 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.

سجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 17.89 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.

سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة

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