رياضة | سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابع معنا في تحديث يومي سعر الدولار في السوق المصري والسوق السوداء، والمؤثرات التي تتحكم في سعر العملة الأمريكية بالسوق المصري، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملة الخضراء، فقد ارتفع سعر الدولار منذ 2011 لمستويات غير مسبوقة، وارتفع الطلب عليه وقل العرض مما أدى لنشاط كبير في السوق السوداء، وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار لفقاعة سعرية رفعت سعر الدولار لما يقترب من 25 جنيها بينما أدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات كبيرة في الاحتياطي النقدي، استمر البنك المركزي المصري في الإعلان عنها بشكل دوري، لتحسن سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار بالبنوك تدريجيا ليصل لمتوسط سعر 17.60 جنيه، وتراجع نشاط السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 1755 و 1765 جنيه.
سعر الدولار اليوم
تحديث الخميس: سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من شهر، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.
تم تثبيت سعر الدولار الجمركي لشهر نوفمبر عند سعر 16 جنيه، للشهر الثالث على التوالي، ويؤدي تثبيت سعر الدولار الجمركي لاستقرار أسعار أغلب السلع، وخاصة المستوردة، مما يؤدي لاستقرار في السوق المصري.
تم تثبيت سعر الدولار في البنك المركزي المصري على نفس السعر لما يقترب من شهرين.
أعلى سعر للشراء: 17.89
البنك العقاري المصري العربي
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|17.89
|17.96
|أسبوعين
|البنك العقاري المصري العربي
|17.89
|17.96
|2 ساعتين
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|17.89
|17.99
|2 ساعتين
|بنك عودة
|17.88
|17.96
|4 ساعات
|بنك الكويت الوطني NBK
|17.88
|17.98
|2 ساعتين
|بنك الإستثمار العربي AIB
|17.88
|17.98
|5 ساعات
|البنك المصرى الخليجى
|17.88
|17.96
|أسبوعين
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|17.88
|17.98
|يومين
|بنك التعمير والإسكان
|17.88
|17.96
|3 أيام
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|17.88
|17.96
|5 أيام
|بنك مصر إيران التنمية
|17.88
|17.98
|أسبوعين
|بنك البركة
|17.88
|17.96
|شهر واحد
|كريدى أجريكول
|17.87
|17.97
|2 ساعتين
|المصرف المتحد
|17.87
|17.97
|5 ساعات
|البنك المركزى المصرى
|17.86
|17.97
|23 ساعة
|بنك بلوم
|17.86
|17.96
|3 شهور
|البنك الأهلى اليونانى
|17.86
|17.96
|3 شهور
|بنك المشرق
|17.86
|17.96
|يومين
|بنك قناة السويس
|17.86
|17.96
|يوم واحد
|بنك القاهرة
|17.86
|17.96
|شهرين
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|17.86
|17.96
|أسبوعين
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|17.86
|17.96
|أسبوعين
|بنك الإسكندرية
|17.86
|17.96
|شهرين
|المصرف العربى الدولى
|17.86
|17.96
|3 شهور
|اتش اس بى سى HSBC
|17.86
|17.96
|شهر واحد
|بنك مصر
|17.79
|17.89
|شهرين
|البنك الأهلي المصري
|17.78
|17.88
|3 شهور
|البنك الزراعى المصرى
|17.78
|17.88
|3 شهور
|البنك العربى
|17.60
|17.70
|سنة واحدة
يعتبر البنك المركزي المصري المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 17.86 جنيه وسعر البيع 17.97 جنيه.
الاتجاه العام للعملة الأمريكية في 6 شهور
سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة
سجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 17.89 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.
افتتحت العملة الخضراء مستقرة على متوسطاتها السعرية أمس الأربعاء، وسجل افضل شراء من البنك العقاري المصري العربي بسعر 17.89 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.
سجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 17.89 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.
سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة
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