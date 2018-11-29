رياضة | سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة

تابع معنا في تحديث يومي سعر الدولار في السوق المصري والسوق السوداء، والمؤثرات التي تتحكم في سعر العملة الأمريكية بالسوق المصري، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملة الخضراء، فقد ارتفع سعر الدولار منذ 2011 لمستويات غير مسبوقة، وارتفع الطلب عليه وقل العرض مما أدى لنشاط كبير في السوق السوداء، وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار لفقاعة سعرية رفعت سعر الدولار لما يقترب من 25 جنيها بينما أدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات كبيرة في الاحتياطي النقدي، استمر البنك المركزي المصري في الإعلان عنها بشكل دوري، لتحسن سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار بالبنوك تدريجيا ليصل لمتوسط سعر 17.60 جنيه، وتراجع نشاط السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 1755 و 1765 جنيه.



سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة

سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة

سعر الدولار اليوم

تحديث الخميس: سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من شهر، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.

سعر الدولار اليوم: تحديث يومي في البنوك المصرية والسوق السوداء الخميس 29 نوفمبر … تعاملات فترة الظهيرة

تم تثبيت سعر الدولار الجمركي لشهر نوفمبر عند سعر 16 جنيه، للشهر الثالث على التوالي، ويؤدي تثبيت سعر الدولار الجمركي لاستقرار أسعار أغلب السلع، وخاصة المستوردة، مما يؤدي لاستقرار في السوق المصري.

تم تثبيت سعر الدولار في البنك المركزي المصري على نفس السعر لما يقترب من شهرين.