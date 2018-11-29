رياضة | محمود علاء: مباراة الاتحاد صعبة.. وهدفنا الفوز بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود علاء: مباراة الاتحاد صعبة.. وهدفنا الفوز بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن الفريق يسعى للفوز في لقاء الغد، ومن الضروري ألا يستقبل الفريق أهداف في المباراة غدا، من أجل التأهل للدور التالي.
وشدد اللاعب على أن الزمالك سيخوض المباراة بتركيز شديد وبروح قتالية من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية.
وأوضح أن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية في المباراة وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير للمنافسة على اللقب.
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