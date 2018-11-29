رياضة | طولان: لا أنام بسبب الزمالك أفضل فريق في مصر وإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان: لا أنام بسبب الزمالك أفضل فريق في مصر وإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن مباراة فريقه غداًا أمام الزمالك في إياب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال صعبة.

وقال حلمي طولان، في تصريحات لبرنامج كلام "في الجون" الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة ميجا إف إم: "سنلعب أمام فريق يملك أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا ومتصدر الدوري والمرشح الأول لحصد كل البطولات محليا وعربيا وإفريقيا".

وأضاف طولان: "سنحاول مقاومة هذا الفريق بشعبية وتاريخ نادي الاتحاد السكندري و قدرات لاعبينا الجيدة وسنحاول عبور الزمالك القوي رغم نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف مقابل لا شئ".

وأوضح طولان أن هناك مشكلة تواجهه غدا بسبب الحالة الفنية الرائعة لكل لاعب على حدة في الزمالك والفريق بشكل عام، مشيرًا إلى أنه لا ينام بسبب طريقة التعامل مع هذه المباراة .

وعن تذبذب مستوي الفريق ما بين التألق وضعف الأداء والنتائج قال طولان إن السبب في ذلك أنه تولي مسئولية الفريق وسط الموسم ولم يحضر فترة الاعداد، ولم يختر المجموعة الحالية من اللاعبين كما ان الفريق يحتاج للدعم في كل المراكز الاساسية بالفريق .