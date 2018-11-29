شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسته مع «عبدالحفيظ».. صالح جمعة يبدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن صالح جمعة لاعب الفريق بدأ اليوم في تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ تمهيدًا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب عاد اليوم وخاض تدريبًا بدنيًا في «الجيم» والملعب؛ تمهيدًا لتجهيزه للفترة القادمة.

وأوضح «عبدالحفيظ» أنه عقد جلسة مع «صالح»؛ للاتفاق معه على تفاصيل المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى مجهود وعمل كبير منه لاستعادة لياقته الفنية والبدنية، مؤكدًا أن اللاعب أظهر التزاما كبيرا في الجلسة، وعلى الفور بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي المحدد له.