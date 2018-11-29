شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية لدوري الأبطال: برشلونة ينجو من فخ أيندهوفن.. وتوتنهام يشعل الصراع على بطاقة التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشعل نادي توتنهام السباق على البطاقة الثانية للتأهل إلى دور الـ 16، وذلك عندما هزم ضيفه إنتر ميلان محققًا فوزًا هامًا أبقى به على حظوظه في التأهل.

وسجل توتنهام هدفًا قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق تقريبًا بواسطة البديل الدنماركي كريستيان إريكسين الذي سجل ثاني أهدافه في هذا الموسم مع توتنهام في مختلف البطولات، وهو هدفه الثاني بالتخصص ضد إنتر بعد هدفه في مواجهة الجولة الأولى (توتنهام خسر 2-1).

وحافظ توتنهام على سجله الجيد ضد الأندية الإيطالية في المواجهات التي جمعت بينه وبينهم في إنجلترا، حيث لم يخسر الفريق سوى في مباراة وحيدة بين 9 مواجهات لعبها ضد الأندية الإيطالية في المسابقات الأوروبية في لندن، محققًا الفوز في 5 (3 منهم بالتخصص ضد إنتر) ومتعادلًا في 3.

وضمن توتنهام التفوق المباشر على إنتر ميلان بعد التساوي في الرصيد مع الفريق الإيطالي (8 نقاط لكل فريق)، لكن المواجهات المباشرة أصبحت تصب في صالح الفريق الإنجليزي الذي سيضمن التأهل مباشرة لدور الـ 16 في حال تحقيقه الفوز في الجولة الأخيرة، وهي المهمة التي لن تكون سهلة بالمرة لأن النادي اللندني عليه تحقيق الفوز في ملعب كامب نو، معقل برشلونة.

المباراة الثانية شهدت تحقيق برشلونة لفوز صعب على حساب مضيفه بي أس في أيندهون الهولندي الذي خسر على معقله بنتيجة 2-1 في مباراة قدم فيها بطل الدوري الهولندي أداءً مميزًا، لكنه عجز في استغلال الفرص والتسديدات على المرمى التي وصل عددها إلى 9، تصدى لـ 8 منها الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن محققًا أعلى رقم للتصديات في مباراة واحدة هذا الموسم مع برشلونة في مختلف البطولات.

واعترض إطار المرمى (القائمين والعارضة) 3 تسديدات لأصحاب الأرض، ليصبح أيندهوفن أول فريق يسدد في إطار المرمى هذا العدد من التسديدات في مباراة بدوري الأبطال منذ أبريل 2014 (برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، 3 أيضًا).

المباراة شهدت 3 أرقام مميزة على المستوى الفردي للاعبي الفريقين، فليونيل ميسي سجل الهدف الأول مسجلًا هدفه رقم 106 بدوري الأبطال، ليكون أكثر لاعب سجل أهداف مع فريق واحد في المسابقة متجاوزًا رقم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد (105 هدف).

أما الرقم الثاني فكان بواسطة المدافع الإسباني جيرارد بيكيه الذي سجل الهدف الثاني وهدفه الـ 11 في المسابقة، ليكون المدافع الأكثر تسجيلًا مع برشلونة في المسابقة متجاوزًا رقم المدافع الهولندي رونالد كومان (10 أهداف).

وكان الرقم الثالث من نصيب مهاجم أيندهوفن، لوك دي يونج، الذي تمكن من التسجيل في 3 مباريات متتالية في دوري الأبطال ليصبح أول لاعب من أيندهوفن يتمكن من تحقيق هذا السجل التهديفي في المسابقة منذ 20 عام، وبالتحديد منذ رقم الهداف الهولندي التاريخي، روود فان نيستلروي، خلال عام 1998.