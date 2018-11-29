شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن مدة غياب صلاح محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مباراة المقاولون الأخيرة وأثبتت إصابته بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال خالد محمود، طبيب الفريق إن اللاعب سيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 5 أسابيع؛ لتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت بعد غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.