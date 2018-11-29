شكرا لقرائتكم خبر عن «فييرا» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة بعد الفوز على بطل بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي جورفان فييرا، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 3 أيام ،عقب الانتصار على بطل بوروندي ماسيجير نيجوزي، بهدف نظيف بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك، بسبب طول مدة رحلة العودة للإسماعيلية والتى قد تستغرق قرابة الـ 15 ساعة، سعيا لتجنب شعور اللاعبين بالإرهاق، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل، ضمن برنامجه التحضيرى لمواجهة الإياب المقرر لها 5 ديسمبر المقبل. ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.