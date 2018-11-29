شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الأولى لدوري الأبطال: تعثر دورتموند يمنح أتلتيكو الصدارة.. وسلسلة فرنسية سلبية غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعتلى أتلتيكو مدريد صدارة المجموعة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك عندما تغلب على ضيفه، فريق موناكو الفرنسي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات.

وتألق المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي ساهم في تسجيل هدفي أتلتيكو في المباراة، فصنع الهدف الأول لزميله كوكي، والذي جاء بعد 87 ثانية من بداية المباراة ليكون أسرع هدف يسجله النادي الإسباني في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال، وكذلك أسرع هدف يستقبله موناكو في تاريخ دوري الأبطال.

وعاد جريزمان ليسجل بنفسه الهدف الثاني، ليسجل الفرنسي 11 هدف في أخر 11 مباراة لعبها في دوري الأبطال على ملعب أتلتيكو مدريد.

وأقحم تييري هنري، مدرب موناكو، اللاعبين الشابين، هان-نواه ماسينجو (لاعب الوسط المدافع) والمدافع بنوا بدياشيلي، ليكون اللاعبين أول شابين مولودين في القرن الحالي يلعبان بشكل أساسي في مباراة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم الكولومبي الشهير راداميل فالكاو، والذي شارك كبديل مع ناديه الفرنسي الحالي خلال الشوط الثاني ضد ناديه السابق، ولاحت لهداف أتلتيكو مدريد السابق فرصة للتسجيل في مرمى ناديه الثاني في الكرة الأوروبية (بعد بورتو)، لكن فالكاو أهدر ركلة جزاء عندما سددها خارج المرمى تمامًا، ليهدر الكولومبي ثالث ركلة جزاء له على التوالي في دوري الأبطال.

الهزيمة كانت تعني خروج موناكو من المسابقات الأوروبية بعد أن فشل في التمسك بفرصة الوصول للدوري الأوروبي مع تجمد رصيد الفريق عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

ولم يفز نادي الإمارة الفرنسية بأي من مبارياته الـ 13 الأخيرة في دوري الأبطال، متعادلًا في 3 ومتلقيًا الهزيمة في 10 مباريات، محققًا السلسلة الأسوأ لنتائج نادي فرنسي في المسابقة.

وأعتلى أتلتيكو مدريد الصدارة برصيد 12 نقطة، مستغلًا تعثر بوروسيا دورتموند الذي فشل في اختراق دفاعات ضيفه، كلوب بروج البلجيكي، الذي نجح بالخروج بنتيجة التعادل السلبي من معقل الفريق الألماني، ليضمن النادي البلجيكي التحول لدور الـ 32 في مسابقة الدوري الأوروبي بعد أن رفع رصيد نقاطه إلى 5، في حين ارتفع رصيد نقاط دورتموند إلى 10.

وهيمن دورتموند على المباراة تمامًا، وحقق الفريق رقمًا مميزًا عندما أصبح ثاني فريق يقوم بـ 1000 محاولة للتمرير في مباراة بدوري الأبطال (1001) بعد رقم مانشستر سيتي ضد بازل في مارس 2018 (1059 تمريرة)، وذلك بداية من تجميع الإحصائيات منذ موسم 2004/2005.

وشهدت المباراة دخول الظهير الأيمن البولندي لوكاس بيتشيك سجلات تاريخ بوروسيا دورتموند، بعد أن شارك في مباراته رقم 45 في دوري الأبطال، ليصبح أكثر لاعبي النادي مشاركة في تاريخ المسابقة متجاوزًا الرقم القياسي السابق للنادي والمدون بأسم ستيفان رويتر (44 مباراة).