الغائبين عن طائرة الهلال السعودي الخاصة المتجهة للعراق (صور)

غادرت بعثة فريق الهلال السعودي ظهر اليوم مغدرة العاصمة الرياض، متجهة إلى مطار أربيل الدولي، استعداداً لمواجهة نفط الوسط العراقي في إياب دوري الـ16 من البطولة العربي، كأس زايد للأندية الأبطال العرب.

وغاب عن الحضور في صالة المطار من بعثة لاعبي الهلال اليوم كل من: "سلمان الفرج وياسر الشهراني والسوري عمر خربين بداعي الإصابة".

وتواجد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "محمد الشلهوب" صباح اليوم في مقر النادي، قبيل تحرّك الحافلة إلى المطار، حيث فضّل الجهاز الفني عدم مغادرته مع الفريق إلى العراق؛ نظير تعرّضه لإنفلونزا.

وكشفت إدارة الهلال عن ورقة جديدة في صفوف الزعيم تعوييضاً لغياب الثنائي السابق، وهو النجم نواف العابد، الذي يظهر بمستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من خروج الهلال من بطولة كأس آسيا للأندية الأبطال في آخر نسختها.

ويسعى الهلال السعودي إلى تعزيز انتصاره على النفط العراقي، بعد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز ساحق على ملعب "الجامعة" بالرياض برباعية نظيفة، والتأهب للتأهل للمرحلة الأخرى.