النصر السعودي يعيد صياغة مفاوضاته مع مدرب موناكو الفرنسي

عادت إدارة نادي النصر السعودي مجدداً في المفاوضات الجدية مع البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق لفريقي سبورتينج لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي، لتولي مهام الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للسابق كارينيو.

جاء تعاقد النصر مع البرتغالي، إبان خسارته أمام مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف وحيد، تسبب في خروجه من البطولة العربية، حيث يحتاج العالمي مدرب عملاق لتعويض خسارته بتتويجات محلية وقارية.

وبدأت المفاوضات الجديدة مع جارديم للمرة الثانية عقب رفض العرض المقدم سابقا، ولم يلق القبول لدى المدرب البرتغالي، ومن ثم أعادت إدارة النصر صياغة العرض مرة أخرى ليناسب تطلعات جارديم.

ولدى جارديم خبرة كبيرة وسيرة ذاتية قوية إذ نجح في قيادة موناكو للفوز بالدوري الفرنسي، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.