صلاح محسن يغيب عن الأهلي لمدة 5 أسابيع

قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي، إن صلاح محسن لاعب الفريق سيغيب لفترة تقترب من 5 أسابيع بسبب الإصابة.

وأشار محمود لمراسل يلا كورة إلى أن اللاعب يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، من الدرجة الثانية.

وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام المقاولون العرب الثلاثاء، ليتم استبداله.

وبذلك يغيب اللاعب عن مباريات فريقه حتى نهاية العام 2018.

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