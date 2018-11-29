شكرا لقرائتكم الصحافة الإيطالية علي يقين بتأهل نابولي وانتر لثمن نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسكت الصحافة الإيطالية الصادرة اليوم، الخميس، بأمل تأهل ناديا نابولي والإنتر لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب نابولي الإيطالي على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "سان باولو"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بينما خسر الإنتر أمام توتنهام الإنجليزي بهدف دون مقابل في المباراة التى جمعتهما بملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط يليه باريس سان جيرمان في المركز الثانى برصيد 8 نقاط، بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبقى النجم الأحمر الصربى فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

فرص نابولي في التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، تتمثل في عدم الخسارة أمام ليفربول، بملعب "أنفيلد" في الجولة الأخيرة، أو الهزيمة بفارق هدف، بشرط أن يهز شباك ليفربول بهدف على الأقل، مع فوز باريس سان جيرمان على النجم الأحمر أو خسارة باريس سان جيرمان أمام الفريق الصربي.

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، "حتى النهاية.. نابولي والإنتر ومقامرة التأهل لدور الـ 16 في الجولة الأخيرة.. أنشيلوتي يتسلح بـ 3 خيارات فى أنفيلد.. وسباليتي يعول على ميسي من أجل هزيمة توتنهام فى كامب نو".

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، عنونت "إلى النفس الأخير.. إنتر يخسر ويعتمد على ميسي من أجل التأهل.. نابولي يواجه ليفربول بعدة خيارات للصعود".