شكرا لقرائتكم توخيل لكلوب: إذا انهزمت في مباراة كبيرة تعيش في مزاج سيئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على اتهام يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، للاعبي الفريق الفرنسي بتضييع الوقت، خلال خسارة الريدز (2-1)، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان، فوزا مثيرا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الخميس "عندما أخسر مباراة كبيرة أكون غاضبًا، وسأتحدث عن أشياء أخرى، لصرف الانتباه عن فريقي، سمعت يورجن ولديه رأيه، وهذا جيد.. أنا أتحدث عن اللعبة لا أشعر أن هذه مشكلة كبيرة، لقد عانينا من أخطاء كثيرة من جانب ليفربول، ليس عليك أن ترتكب الكثير من الأخطاء، خاصة عندما تكون متخلفًا في النتيجة 1-0".

وأكد توخيل أن حديثه، ليس على سبيل الصدام مع كلوب، حيث قال: "إذا انهزمت في مباراة كبيرة، تعيش في مزاج سيئ، لذا إذا كان هو كذلك ، فأنا أتفهم، أنا أعرفه جيدًا، ولا أعتبر المسألة شخصية".