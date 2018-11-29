شكرا لقرائتكم بوكيتينو : الفوز على برشلونة في نو كامب ليس مستحيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجب على توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوكيتينو فعل ما فشل فيه أي فريق إنجليزي في 11 عاما بالفوز في برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل لو أراد حجز مكانه في دور الستة عشر.

ومنح هدف كريسيان إريكسن في الدقيقة 80 فوزا مستحقا لتوتنهام 1-صفر على الإنتر الإيطالي أمس الأربعاء وهي نتيجة قفزت به فوق الفريق الإيطالي في الترتيب إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

لكن يجب عليه تحقيق نتيجة مماثلة لنتيجة الإنتر في آخر مباراة في المجموعة على الأقل عندما يستضيف فريق المدرب لوتشيانو سباليتي منافسه أيندهوفن بينما سيكون الفوز كافيا في زيارته الأولى لنو كامب منذ هزيمته 1-صفر في الدور قبل النهائي لكأس أبطال الكؤوس في 1982.

وقال بوكيتينو بعد مواجهة متوترة باستاد ويمبلي أمس الأربعاء "كل شيء ممكن، لا أقول على الإطلاق إنها مهمة مستحيلة ففي كرة القدم يمكن حدوث كل شيء ونحن بحاجة للإيمان بذلك، سيكون من الصعب الفوز في برشلونة لكن الإيمان بتحقيق ذلك مهم للغاية، لكي نذهب إلى برشلونة ونستطيع تقديم أداء جيد فنحن بحاجة إلى طاقة وحيوية وذهن منتعش وبدون إصابات".

وأضاف "نحترم برشلونة، برشلونة أحد أفضل الفرق في أوروبا وبالتأكيد يملك لاعبين رائعين، ستكون مواجهة صعبة. لكننا نؤمن بإمكانية تحقيق الفوز".

وجاءت آخر ثلاث نتائج لبرشلونة على أرضه ضد فرق إنجليزية بالفوز 3-صفر و4-صفر و3-1 ضد تشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال على الترتيب، وكان ليفربول آخر من انتصر في نو كامب في دوري الأبطال في دور الستة في 2007.

وكان بايرن ميونيخ آخر من انتصر في نو كامب في أبريل 2013 ومنذ ذلك الحين حافظ برشلونة على سجله الخالي من الهزيمة في 28 مباراة في البطولة.

وقال بوكيتينو "الأداء كان جيدا جداً الفوز كان مستحقاً الإنتر أظهر أداء رائعاً، من الصعب الفوز عليه، اللاعبون يستحقون الإشادة لأن الأداء كان جيدا للغاية"، مضيفاً، "سيطرنا وصنعنا أفضل الفرص الآن نحن في موقف يعتمد على ما سنحققه".