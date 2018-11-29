شكرا لقرائتكم العين يدعم حسين الشحات قبل مواجهة دبا الفجيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر اللاعب المصري حسين الشحات الغلاف الدعائي لمباراة العين ودبا الفجيرة المحدد لها الثالثة إلا ربع عصر اليوم، ضمن ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الإماراتى.

ويحتل العين المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإماراتى برصيد 22 نقطة، خلف الشارقة صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل دبا الفجيرة المركز الـ 14 والأخير برصيد 4 نقاط.

وتبدو الفرصة سانحة أمام العين لتحقيق الفوز الثامن بمسابقة الدوري الاماراتي اليوم، ومواصلة مطاردة الشارقة على صدارة الدوري.

حسين الشحات خاض مع العين 34 مباراة رسمية سجل خلالها 16 هدفا وصنع 19، وساهم فى تسجيل 35 هدفا وحقق مع "الزعيم" بطولتى الدورى والكأس لأول مرة فى تاريخ نادى العين.