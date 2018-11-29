شكرا لقرائتكم أزارو جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود طبيب الأهلى جاهزية المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق لمواجهة بتروجت من الناحية الطبية، بعد نجاحه في ارتداء الحذاء ،عقب تعذر ذلك على مدار الأيام الماضية لوجود تورم في وجه قدمه.

وشارك أزاور فى مران الأهلي اليوم، والذي اقيم على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من الإصابة.

وكان أزارو قد غاب عن مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب والتي خسرها بهدف نظيف، بسبب إصابته بتورم في وجه القدم وتسبب فى صعوبة لارتداء الحذاء.