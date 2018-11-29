شكرا لقرائتكم الأهلي يتحرك لعودة جماهيره للمدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بأن هناك تحرك كبير من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لإعادة الجماهير إلى المدرجات.

وقال مرجان في تصريحات له :"الأهلي يتحرك في كل الاتجاهات لإعادة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب، وذلك من خلال التشجيع المثالي للفريق".

وأضاف "نراهن على وعي جماهير الأهلي، والجميع يتحرك من أجل النادي، كما أن هدفنا الأساسي هو سلامة الجمهور".

وأتم حديثه "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يبذل مجهوداً كبيراً معنا في هذا الأمر ونتمنى عودة الجماهير للملاعب قريباً".