شكرا لقرائتكم إصابة حرمت الجماهير من فنون العابد.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبشر الهلاليون وغيرهم بعودة نواف العابد إلى اللعب في مباراة ودية أمام الشباب خلال التوقف الدولي بعد فترة غياب طويلة امتدت لأشهر حرمت المتابعين من إبداعات الموهوب القصير.

العابد، أحد أبرز اللاعبين في مشوار الأخضر بتصفيات كأس العالم الأخيرة تعرض إلى إصابة أبعدته عن فريقه منذ مطلع العام الجاري، وحاول العودة قبل المونديال، لكنه لم يستطع واستبعد في آخر لحظة، وبعد ذلك واصل العلاج والغياب والجماهير تسأل: متى يعود نواف؟!