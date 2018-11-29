شكرا لقرائتكم خليل جلال: لم يصلنا شيء بخصوص إيقاف الحكم الأردني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خليل جلال، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي، أن لجنته لم يصلها أي قرار رسمي من الاتحاد الأردني بخصوص إيقاف الحكم الأردني أدهم المخادمة الذي أدار لقاء مولودية الجزائر والنصر، يوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية خبرا صحافيا أوضحت خلاله أن لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت إيقاف الحكم الدولي أدهم المخادمة لمدة شهر، بسبب الخطأ المؤثر الذي ارتكبه في المباراة التي جمعت الجزيرة وشباب الأردن يوم السبت الماضي ضمن منافسات دوري المحترفين "المناصير".

وقال خليل جلال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: الأردني أدهم المخادمة من أفضل ثلاثة حكام في آسيا، ولو كنا على علم بأنه موقوف أو ارتكب خطأ كبيرا، فلن نسمح له بإدارة لقاء هام مثل مباراة مولودية الجزائر والنصر.

وأضاف: من المفترض أن تكون هناك شفافية من الاتحاد الأردني ويبلغ الاتحاد العربي بقرار إيقافه، وحتى الآن لم يصلني شيء رسمي بخصوص ذلك.

وتابع: الحكم لم يوفق في كثير من الحالات بشكل عام ونسق المباراة عال وكان عليه أن يظهر شخصية أكبر، وننتظر تقرير مقيّم الحكام بخصوص حالات المباراة.

وكشف عن أن اللجنة رفعت خطابا للاتحاد الدولي "فيفا" من أجل الموافقة على تطبيق تقنية الفيديو والتي من المتوقع أن تكون متواجدة في دور نصف النهائي بالبطولة.