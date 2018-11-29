شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث فى الأهلى.. لاعبون بالملايين فشلوا فى إثبات جدارتهم بالفانلة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى فريق الأهلى من سوء نتائج وتراجع المستوى فى الفترة الحالية، من فشله فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا، والخروج من البطولة العربية، وكذلك الخسارة من المقاولون بالدورى.

جاء ذلك بعد الفشل من جانب عدد من لاعبى النادى الأهلى ممن تم التعاقد معهم بالكثير من الملايين دون أن يقدموا ما يثبت أحقيتهم فى ارتداء الفانلة الحمراء، أو تقديم أوراق اعتمادهم للجماهير الأهلاوية.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين كل من..

أحمد الشيخ

تعاقد الأهلى مع أحمد الشيخ موسم 2015 مقابل 8 ملايين ونصف المليون جنيه قادماً من المقاصة، ولكن اللاعب لم يقدم أى جديد للقلعة الحمراء، ولم تظهر قدراته إلا فى الأندية التى يتم إعارته إليها مثل مصر المقاصة، ولكن بتواجده فى الأهلى لا يقدم أى جديد.

مروان محسن

انضم مروان محسن إلى النادى الأهلى قادما من الإسماعيلى مقابل 10 ملايين جنيه، ولكن منذ التعاقد معه وهو يعانى من الإصابة، حيث إن الفترات التى تغيب فيها اللاعب عن الفريق للتأهيل والعلاج أكثر من عدد الأيام التى شارك فيها مع الفريق، وحصل على فرص عديدة ولكنه فشل فى استغلالها، الأمر الذى جعله عالة على الفريق فى الفترة الأخيرة.

ميدو جابر

9 ملايين جنيه تكلفتها خزينة النادى الأهلى للتعاقد مع ميدو جابر، لاعب فريق المقاصة، ولكن اللاعب لم تظهر بصماته مع الفريق حتى الآن، فخلال الموسم لم يشارك سوى فى 3 مباريات دوى تسجيل أى أهداف تٌذكر أيضاً، ولم يكن مؤثراً فى مشاركاته فضلاً عن إصاباته الكثيرة.

محمد الشناوى

تم التعاقد معه لسد العجز فى مركز حراسة المرمى مقابل 3 ملايين جنيه لفريق بتروجت، ولكن مازالت حراسة مرمى الأحمر فى خطر، بسبب الأخطاء التى يتم ارتكابها فى المباريات وهو ما يكلف الفريق فقدان البطولات، بالإضافة إلى نزيف نقاط فى المسابقة المحلية، الأمر الذى جعل الشناوى يمثل خطراً على مستقبل حراسة الأهلى بسبب أخطائه الفادحة.

على لطفى

نظرا لرحيل أحمد عادل عبد المنعم إلى المقاصة وابتعاد إكرامى عن المستوى المعروف عنه، تم التعاقد مع على لطفى حارس مرمى إنبى، ولكن اللاعب مازال لم يقدم أى أوراق لاعتماده لدى الجهاز الفنى خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد، حيث اهتزت شباكه برباعية وهى الهزيمة الأكبر للفريق فى الدورى حتى الآن.

حمودى

تكبدت خزينة الأهلى 4 ملايين مقابل ضم أحمد حمودى إلى النادى الأحمر قادما من الباطن السعودى، ولكن لم يتمكن حمودى من إثبات أحقيته فى ارتداء الفانلة الحمراء، ولم يسجل سوى هدف وحيد مقابل صناعة 6 أهداف خلال 17 مباراة.