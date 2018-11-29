شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طفلة تظهر فى اجتماع اتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع اتحاد الكاراتيه مع الجهاز الفنى للمنتخب، وكذلك اللاعبين رجال وسيدات، ظهور طفلة صغيرة داخل قاعة الاجتماعات بالاتحاد. وتبين أن هذه الطفلة ابنة شيماء أبو اليزيد، لاعبة المنتخب، والتى حققت برونزيتى بطولة العالم التى أقيمت بإسبانيا مؤخرا فى الفردى والجماعى. وتظهر الطفلة فى الصور بجانب والدتها ومعها متعلقاتها الشخصية من مياه وعصائر. وحضر الجلسة جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه و سارة عاصم ، وياسمين حمدى لاعبات المنتخب . يذكر أن اتحاد الكاراتيه عقد اجتماعh مع الجهاز الفنى واللاعبين لمناقشة خطة الفترة المقبلة والاستعداد للأوليمبياد طوكيو 2020>

ابنة اللاعبة

اللاعبة وابنتها فى الاجتماع

شيماء ابو اليزيد وابنتها

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