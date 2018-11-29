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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك يشكو أحمد الشناوى لاتحاد الكرة لرد 8 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقدم نادى الزمالك بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد لاعبه السابق أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز الحالى.
وتضمنت شكوى الزمالك ضد الشناوى حصوله على مقدم عقد بلغ 8 ملايين جنيه، قبل بيعه لنادى بيراميدز، إلا أن اللاعب رفض رد المبلغ.
يذكر أن أحمد الشناوى كان قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى وغاب بسببه عن كأس العالم.
شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك يشكو أحمد الشناوى لاتحاد الكرة لرد 8 ملايين جنيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .