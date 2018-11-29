شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك يشكو أحمد الشناوى لاتحاد الكرة لرد 8 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم نادى الزمالك بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد لاعبه السابق أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز الحالى.

وتضمنت شكوى الزمالك ضد الشناوى حصوله على مقدم عقد بلغ 8 ملايين جنيه، قبل بيعه لنادى بيراميدز، إلا أن اللاعب رفض رد المبلغ.

يذكر أن أحمد الشناوى كان قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى وغاب بسببه عن كأس العالم.