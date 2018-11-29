شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبرئ مدرب النجوم من الاعتداء على كينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأ اتحاد الكرة أحمد سامى، المدير الفنى لفريق النجوم، من اتهامات تعمد الاعتداء على البرازيلى كينو مهاجم فريق بيراميدز، عقب مباراة أمس بالدورى، والتى انتهت بفوز بيراميدز 2-0.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم التواصل مع عدد كبير من المسئولين داخل ملعب المباراة، وتم التأكد من أن الأمر بسيط ويتمثل فى وجود "لوح زجاجى" مكسور فى الباب الذى كان يمر منه أحمد سامى، وحاول المدير الفنى فتح الباب بصعوبة من خلال ركله بالقدم، ليتطاير الزجاج ويصيب كينو بالخطأ، موضحاً أن المدير الفنى للنجوم تعرض أيضاً للإصابة وتغيب عن المؤتمر الصحفى بعد المباراة لهذا السبب.

وأضاف المصدر أنه سيتم الاستعانة أيضاً بتقرير مراقب المباراة، للتأكد من ذلك، موضحا أنه لا توجد شبهة تعمد فى الأمر.