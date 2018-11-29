شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه بتدريب 10 آلاف شاب فى تطبيقات الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، برئاسة شريف عبد الباقى وحضور محمد عبد النبي أمين الصندوق، لبحث خطة الاتحاد لتطوير الرياضة الإلكترونية.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن مصر ستشهد تحولا إلكترونيا فى المجال الرياضى، وأن وزارة الشباب والرياضة تهتم بنشاط وفعاليات الرياضات الإلكترونية التى أصبحت أولوية لدى قطاعات الشباب المختلفة.

ووجه أشرف صبحى بتنفيذ التكليف الرئاسى بدخول مصر مجال التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وتدريب 10 آلاف من الشباب على هذا المجال المهم.

وطلب وزير الشباب والرياضة من الاتحاد تحويل الأفكار والمشروعات إلى خطة عمل للتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع لإحداث عملية التحول الذكية والرقمية، بما تمثل من قيمة مضافة فى حياة الشباب، مؤكدا حرصه على تشجيع الابتكار فى مجال التطبيقات الإلكترونية التي تخدم مجال الرياضة وتشجيع الشباب من خلال مسابقات ورعاية الموهوبين في هذه المجالات.

فيما عبر شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد، عن سعادته بدعم واهتمام الوزير، مؤكدا أن الاتحاد سيجرى خلال الفترة المقبلة عملية هيكلة وقواعد جديدة لتنظيم البطولات والمسابقات للوصول إلى أفضل العناصر من الشباب الموهوب فى مجال الرياضات الإلكترونية وعمل التصنيف المصرى للاعبين والبطولات، مع التركيز على المحافظات التي تذخر بالموهوبين والتى تمثل إضافة لهذه الرياضات الرقمية، من خلال التعاون مع كافة الجهات التي ترغب في دخول مجال التنظيم لهذه المسابقات التي تحتاج الى إمكانيات وجهود كبيرة وتستلزم تضافر الجهود وتكاملها وصولا الى قاعدة بيانات للاعبين والموهبين لتمثيل مصر داخليا وخارجيا.