شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشوار الزمالك والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء الجمعة ضمن إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب "البطولة العربية" بملعب برج العرب بالإسكندرية. وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندرى بفوز الأبيض بهدف وحيد أحرزه كاسونجو بملعب برج العرب لذا يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يحتاج زعيم الثغر للفوز للتأهل للدور المقبل. هدف فوز الزمالك بمباراة الذهاب هدف فوز الزمالك بمباراة الذهاب مشوار الزمالك فى البطولة العربية تأهل الزمالك لدور الـ16 بالبطولة العربية بعدما تخطى عقبة القادسية الكويتى فى دور الـ32 بالبطولة العربية بالتعادل سلبيا فى القاهرة والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق بالكويت. أهداف مباراة الزمالك والقادسية الكويتى أهداف مباراة الزمالك والقادسية الكويتى مشوار الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية بينما تخطى الاتحاد السكندرى عقبة الترجى التونسى بعد التعادل بنتيجة 3/3 فى مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف لكل فريق. أهداف مباراة الذهاب بين الاتحاد والترجى أهداف مباراة الذهاب بين الاتحاد والترجى بينما انتهى لقاء الإياب فى تونس بهدفين لكل فريق ليتم اللجوء لقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض ما انصب فى صالح الفريق السكندرى. أهداف مباراة الإياب بين الاتحاد والترجى أهداف مباراة الإياب بين الاتحاد والترجى

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