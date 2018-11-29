شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن منتخب النسائية: الرئيس السيسى أكد فخره بنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فايزة حيدر، لاعبة منتخب كرة القدم النسائية، كواليس ما دار خلال تكريم الرئيس السيسى لمنتخب النسائية، والذى تم اليوم بعد تحقيق برونزية بطولة العالم بشيكاغو.

وقالت فايزة حيدر إن الرئيس السيسى ألقى عليهم السلام ثم وجه لهم الشكر على ما حققوه قائلا "شكرا.. أنا فخور بكم جدا"، ثم منحهم الوسام.

وأضافت كابتن منتخب النسائية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التكريم تم فى حضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأشرف صبحى وزير الرياضة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأكدت لاعبة الكرة النسائية أن تكريم الرئيس ومنحهم وسام الدرجة الثالثة سيكون دافعا للمنتخب لتحقيق المركز الأول خلال بطولة العالم المقبلة حتى يكملوا مسيرة النجاحات والتكريمات من الرئاسة أيضا.