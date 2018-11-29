شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة الكاراتيه عن ظهور ابنتها فى الاجتماع: "هوديها فين؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شيماء أبو اليزيد، لاعبة منتخب الكاراتيه، أن الطفلة التى ظهرت معها فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع لاعبى المنتخب هى ابنتها الصغرى واسمها "تاليا".

وقالت أبو اليزيد فى تصريحات خاصة أن تاليا هى ابنتها الصغرى وتبلغ من العمر عامين، وفى نفس الوقت هناك اجتماع مع مجلس الإدارة قائلة " اعمل ايه طيب هوديها فين "

كانت الطفلة قد ظهرت فى اجتماع اتحاد الكاراتيه مع والدتها ، فى إطار مناقشة خطة المنتخبات فى الفترة المقبلة استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020

يذكر أن شيماء أبو اليزيد حققت برونزيتى بطولة العالم للكاراتيه بأسبانيا فى منافسات الفردى والجماعى .