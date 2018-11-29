شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يمنح منتخب سيدات الاسكواش وسام الرياضة من الطبقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت نور الشربيني، لاعبة الاسكواش والمصنفة الثانية عالمياً، عن سعادتها بعد منح الرئيس السيسي منتخب سيدات الاسكواش وسام الرياضة من الطبقة الأولى صباح اليوم الخميس.

وكتبت نور الشربيني عبر حسابها الشخصى على تويتر: "الحمد الله حصولى منذ قليل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، أنا وفريق منتخب مصر لسيدات الاسكواش.. شكرا مصر".

وكانت نور الشربيني تراجعت فى التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش عن المركز الأول لصالح مواطنتها رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة، بعد استكمال الأخيرة لبطولة هونج كونج المفتوحة وحصولها على لقب وصيف البطولة، فيما ودعت الشربينى هونج كونج من الدور ربع النهائى.



منتخب الاسكواش



وزير الرياضة و عاصم خليفة



وسام الجمهورية