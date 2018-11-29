كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يشكو حارس بيراميدز رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم مسؤولو نادي الزمالك بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة ضد أحمد الشناوي حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي، بسبب مماطلته في رد الأموال التي حصل عليها قبل الرحيل.
وأكد مسؤولو الزمالك أن الحارس حصل على مبلغ 8 ملايين جنيه مقابل التجديد قبل رحيله إلى بيراميدز لكنه رفض رد الأموال التي حصل عليها عقب رحيله.
ومن المقرر أن يخاطب الجبلاية الشناوي، من أجل سماع أقواله بشأن تلك الأموال وفض النزاع بينه وبين ناديه السابق.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الزمالك يشكو حارس بيراميدز رسميا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .