رياضة | الزمالك يشكو حارس بيراميدز رسميا

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تقدم مسؤولو نادي الزمالك بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة ضد أحمد الشناوي حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي، بسبب مماطلته في رد الأموال التي حصل عليها قبل الرحيل.

وأكد مسؤولو الزمالك أن الحارس حصل على مبلغ 8 ملايين جنيه مقابل التجديد قبل رحيله إلى بيراميدز لكنه رفض رد الأموال التي حصل عليها عقب رحيله.

ومن المقرر أن يخاطب الجبلاية الشناوي، من أجل سماع أقواله بشأن تلك الأموال وفض النزاع بينه وبين ناديه السابق.