رياضة | الزمالك: مدافع سموحة لا يستحق 30 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك: مدافع سموحة لا يستحق 30 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك الطلبات المالية الخاصة بنادي سموحة من أجل الاستغناء عن ياسر ابراهيم مدافع الفريق الأزرق. ويرى مسئولو الزمالك أن طلبات سموحة مبالغ فيها لأن ياسر إبراهيم لا يستحق دفع ٣٠ مليون جنيه نظير الاستغناء عنه. ويبحث الزمالك التعاقد مع ثلاثة لاعبين في مراكز المهاجم والمدافع والظهر الأيسر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من اجل تدعيم فريق الكرة الابيض

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