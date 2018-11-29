كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهاني سليمان: مباراة الزمالك حياة أو موت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهاني سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري أن مباراة الزمالك في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية صعبة وتعد مباراة بمثابة حياة أو موت للفريق السكندري. وشدد على أن فريقه يتطلع لتخطي عقبة مباراة الغد أمام الزمالك والتأهل للدور التالي في البطولة العربية. وأوضح الحارس أن هناك تركيز وإصرار من اللاعبين في الفترة الحالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الهاني سليمان: مباراة الزمالك حياة أو موت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .